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Бавария - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бавария - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Бавария - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 13-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и английским Ливерпулем. Встреча состоится на стадионе Альянц Арена в Германии.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу Баварии принимают с коэффициентом 2.11, в то время как успех английского клуба оценивают в 3.45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Их коллеги из bet365 также считают, что мюнхенский клуб является фаворитом поединка. Их успех оценивают в 2.10, а на триумф “красных“ можно поставить с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.70.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе хозяев поля. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Баварии - 2.05, победа Шальке - 3.50, ничья - 3.60.

Напомним, матч Бавария - Ливерпуль состоится в среду, 13-го марта, в Мюнхене. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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