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Манчестер Сити - Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Во вторник, 12-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шальке.
Манчестер Сити - Шальке: ставки букмекеров
Манчестер Сити - Шальке: ставки букмекеров
Getty Images

Манчестер Сити во вторник, 12-го марта, сыграет с Шальке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, Шальке является аутсайдером этого поединка. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу “горожан“ принимают с коэффициентом 1.13, в то время как успех немецкого клуба оценивают в 25.0. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.20.

Их коллеги из bet365 также считают, что Манчестер Сити - безоговорочный фаворит этого поединка. Их успех оценивают в 1.16, а на триумф Шальке можно поставить с коэффициентом 19.0. Ничью здесь оценили в 8.50.

Букмекеры из компании William Hill также уверены в победе клуба из Манчестера. На этот поединок установлены следующие коэффициенты: победа Манчестер Сити - 1.12, победа Шальке - 21.0, ничья - 8.50.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шальке состоится во вторник, 12-го марта, в Манчестере. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Манчестер Сити, Шальке, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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