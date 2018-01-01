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Красотка пятницы: элегантная певица, которая утешит Неймара после вылета ПСЖ из ЛЧ

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Рафаэлу Порту.

Рафаэла Порту
Рафаэла Порту
instagram.com/rafaelacporto/

Рафаэла Порту - бразильская певица, участница популярного талант-шоу “Голос Бразилии“.

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Девушке лишь 19 лет, однако она уже достаточно популярна у себя на родине. Но, несмотря на свою активную работу, красотка находит время и для личной жизни. Недавно она посетила вечеринку в Париже в честь дня рождения форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

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Также футболист был замечен в компании девушки на одном из карнавалов в Бразилии. Свидетели отметили что между ними были очень теплые отношения. Так что певица сможет утешить Неймара после сенсационного вылета ПСЖ из Лиги чемпионов и конфликта футболиста с судьями.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была очаровательная архитектор, которая вдохновляет Тер Штегена на сейвы.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото
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