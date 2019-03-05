Динамо - Челси: история встреч

Динамо и Челси дважды играли между собой до встречи в этом сезоне.

В четверг, 7-го марта, киевское Динамо сыграет с лондонским Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж в 22:00 по киевскому времени.

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Команды уже встречались дважды чуть более трех лет назад. Тогда жребий свел их в одну группу в Лиге чемпионов УЕФА-2015/16.

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Действовавшие чемпионы Англии сумели набрать в двух матчах четыре очка - поединок в Киеве завершился в нулевую ничью, а в ответной встрече в Лондоне “синие“ праздновали победу со счетом 2:1. Судьбу этого матча решил Драгович, оформивший гол как в свои ворота, так и в ворота соперника, а победу Челси принес точный штрафной в исполнении Виллиана.

В сезоне ЛЧ-2015/16 Динамо заняло второе место в группе и прошло в плей-офф, а с первого места вышел Челси, однако оба клуба не сумели пройти дальше 1/8 стадии турнира.

У киевлян весьма большой опыт игры с английскими клубами. В половине из 28 предыдущих матчей с клубами из Англии киевляне терпели поражения, в том числе в 11 из 14 матчей на выезде. В Англии динамовцы не победили ни разу, в девяти матчах при этом не забив ни одного мяча. Последний визит сине-белых на Туманный Альбион датируется сезоном -2015/16, когда киевляне после домашнего поражения 1:3 сыграли в нулевую ничью с Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего покинули турнир.

Что касается исключительно Лиги Европы, статистика Динамо в Англии: Н1 П2. С другой стороны, дважды встречаясь с английскими клубами в плей-офф, киевляне оба раза проходили дальше. В 1/8 финала ЛЕ-2010/11 они переиграли Манчестер Сити (2:0 дома, 0:1 на выезде), а в сезоне 2014/15 выбили Эвертон (1:2 на выезде, 5:2 дома).

Челси также уже сталкивался с клубами из Украины - в 2013-м году “синие“ играли в одной группе в Лиге чемпионов с Шахтером. Тогда в Донецке англичане проиграли со счетом 2:1, однако вырвали победу со счетом 3:2 в Лондоне, но дубль Виллиана, игравшего тогда за “горняков“, оставил англичан вне плей-офф. Команды набрали по 10 очков, но дончане опередили соперника по голам на выезде и финишировал вторым, а Челси отправился в Лигу Европы и выиграл турнир.

Кроме Шахтера и Динамо, Челси с украинскими клубами не встречался.

Отметим, что в предстоящем матче Челси - Динамо, букмекеры считают киевлян аутсайдерами. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу лондонской команды принимают с коэффициентом 1.32, в то время как на успех Динамо можно поставить с коэффициентом 10.5. Ничью здесь оценили в 5.40.