Челси - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 7-го марта, Динамо сразится с Челси в Лондоне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Узнай, где смотреть этот поединок.

Киевское Динамо отправится в Лондон, где в четверг, 7-го марта, сыграет с Челси на Стэмфорд Бридж в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Посмотреть этот поединок в прямом эфире жители Украины смогут на телеканале Футбол 1. В России эту встречу будет показывать телеканал Матч! Футбол 1, а В Беларуси следить за событиями противостояния можно будет на телеканале Беларусь 5.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Челси - Динамо, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают Динамо аутсайдером поединка. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу лондонской команды принимают с коэффициентом 1.32, в то время как на успех Динамо можно поставить с коэффициентом 10.5. Ничью здесь оценили в 5.40.