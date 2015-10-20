Челси – Динамо: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо отправится в гости к Челси 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Следите за событиями матча в нашем онлайне.

В четверг, 7-го марта, киевское Динамо отправится в Лондон, где сыграет с Челси на Стэмфорд Бридж в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Челси - Динамо будет доступна в этой статье 7 марта в 22:00.

Лондонский клуб на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, но имеет в запасе один матч, который может помочь команде подняться на четвертую строчку. После разгромного поражения от Манчестер Сити со счетом 6:0 “синие“ взяли себя в руки и в последних трех матчах уступили лишь тем же “горожанам“, правда по пенальти, упустив Кубок лиги.

Сейчас лондонцы ведут борьбу на попадает в Лигу чемпионов в следующем сезоне, иначе наставник команды Маурицио Сарри потеряет свое место. Для достижение этого Челси необходимо попасть в топ-4 по итогам сезона в АПЛ либо выиграть Лигу Европы. Как вывод, настрой на игру с Динамо у команды очень серьезный.

Киевляне же успешно начали год, сыграв вничью с Олимпиакосом в Греции (2:2), а потом минимально обыграв их в Киеве (1:0) и пройдя в 1/8 турнира. После этого киевляне отлично сыграли в двух турах чемпионата Украины - всухую разгромили Зарю (5:0) и разобрались с Десной (2:1). Но, в любом случае, нельзя сравнивать этих соперников с уровнем Челси.

Еще одна проблема для Динамо - кадровая. Накануне Лиги Европы в матче УПЛ травмировался форвард Фран Соль. На замену мог бы выйти Вербич, но из-за дисквалификации он не сыграет в Лондоне.

А вот у Челси проблем с составом не наблюдается, но до игры с Динамо они проведут еще матч с Вулверхэмптоном, который может доставить травм. Однако, пока ожидаем увидеть на поле основной состав и сильную игру, учитывая, что матч будет на Стэмфорд Бридж.

По мнению букмекеров, Динамо является аутсайдером в этом поединке. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу лондонской команды принимают с коэффициентом 1.32, в то время как на успех Динамо можно поставить с коэффициентом 10.5. Ничью здесь оценили в 5.40.

Последние игры Челси:

03.03.19 Фулхэм – Челси – 1:2

27.02.19 Челси – Тоттенхэм – 2:0

24.02.19 Челси – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

21.02.19 Челси – Мальме – 3:0

18.02.19 Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2

Последние игры Динамо:

02.03.19 Десна – Динамо Киев – 1:2

25.02.19 Динамо Киев – Заря – 5:0

21.02.19 Динамо Киев – Олимпиакос – 1:0

14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2

09.02.19 Волеренга – Динамо Киев – 1:2

Очные встречи:

04.11.15 Челси – Динамо Киев – 2:1

20.10.15 Динамо Киев – Челси – 0:0