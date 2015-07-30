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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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ПСЖ сыграет с Манчестер Юнайтед 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями матча ПСЖ - МЮ.
Онлайн трансляция матча ПСЖ - МЮ
Онлайн трансляция матча ПСЖ - МЮ

В среду, 6-го марта, французский ПСЖ примет английский Манчестер Юнайтед в Париже на Парк де Пренс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед будет доступна в этой статье 6 марта в 22:00.

В первом матче парижане на выезде не оставили шансов “красным дьяволам“, разгромив соперника со счетом 2:0. Голами отличились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.

Парижане находятся в отличной форме, выиграв после матча с МЮ четыре поединка - три в рамках Лиги 1 и один в Кубке Франции. А вот англичане выиграли у Челси в Кубке страны, а в АПЛ сыграли вничью с Ливерпулем и выиграли у Кристал Пэлас и Саутгемптона.

Что касается кадровых проблем, то у ПСЖ в лазарете находятся Тома Менье, Неймар, Эдинсон Кавани и юный Стэнли Н'Соки. А вот Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на травмированных Неманью Матича и Антони Марсиаля, а также на Поля Погба, который пропустит поединок из-за дисквалификации. 

По мнению букмекеров, Манчестер Юнайтед является безоговорочным аутсайдером этого поединка. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.52, в то время как триумф англичан оценили в 6.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

Последние игры ПСЖ:

02.03.19 Кан – ПСЖ – 1:2
26.02.19 ПСЖ – Дижон – 3:0
23.02.19 ПСЖ – Ним – 3:0
20.02.19 ПСЖ – Монпелье – 5:1
17.02.19 Сент-Этьен – ПСЖ – 0:1

Последние игры МЮ:

02.03.19 Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2
27.02.19 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:3
24.02.19 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0
18.02.19 Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2
12.02.19 Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2

Очные встречи:  

12.02.19 Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2
30.07.15 Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2

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Теги: ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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