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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ

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Букмекеры определили фаворита в ответном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.
Прогноз и ставки букмекеров на матч ПСЖ - МЮ
Прогноз и ставки букмекеров на матч ПСЖ - МЮ
Getty Images

В среду, 6-го марта, ПСЖ примет Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Париже.

В первом матче парижане на выезде не оставили шансов “красным дьяволам“, разгромив соперника со счетом 2:0. Голами отличились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.

По мнению букмекеров, Манчестер Юнайтед является безоговорочным аутсайдером этого поединка. Так, в конторе Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.52, в то время как триумф англичан оценили в 6.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

Их коллеги из bet365 также отдают предпочтение хозяевам поля, принимая ставки на их победу с коэффициентом 1.50, а на успех  “красных дьяволов“  - 6.50. Ничью здесь оценили в 4.80.

Такого же мнения и букмекеры из William Hill, которые установили следующие коэффициенты: победа ПСЖ - 1.50, победа Манчестер Юнайтед - 6.00, ничья -4.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МЮ, которая начнется в 22:00.

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Теги: ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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