Порту - Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 6-го марта, Порту примет Рому на стадионе Драгау в Португалии в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок прошел на Стадио Олимпико и завершился победой “волков“ с хрупким для турнира счетом - 2:1. Дублем в этом поединке отметился игрок Ромы Николо Дзаньоло, на который ответил футболист Порту Адриан Лопес.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является Порту. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2.03, в то время как триумф римлян оценили в 3.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

Их коллеги из bet365 также отдают предпочтение хозяевам поля, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2.00, а на успех “волков“ - 3.75. Ничью здесь оценили в 3.80.

Такого же мнения и букмекеры из William Hill, которые установили следующие коэффициенты: победа Порту - 2.00, победа Ромы - 3.70, ничья -3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Порту - Рома, которая начнется в 22:00.