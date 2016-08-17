Порту - Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Порту и Рома сыграют 6 марта в ответном матче Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка на нашем сайте.

В среду, 6-го марта, Порту примет Рому на стадионе Драгау в Португалии в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Порту - Рома будет доступна в этой статье 6 марта в 22:00.

Первый поединок прошел на Стадио Олимпико и завершился победой “волков“ с хрупким для турнира счетом - 2:1. Дублем в этом поединке отметился игрок Ромы Николо Дзаньоло, на который ответил футболист Порту Адриан Лопес.

В промежутке между матчами обе команды неплохо провели свои матчи, хотя и проиграли важные поединки в минувшие выходные. Так, Порту одержал три победы - над Сетубалом, Тонтеей и Брагой с общим счетом 8:0, но проиграл Бенфике, упустив лидерство в чемпионате. Рома же справилась с Фрозиноне и Болоньей, но на выходных проиграла дерби Лацио со счетом 0:3 и позволила сопернику догнать себя в турнирной таблице.

У Порту лишь один игрок находится в лазарете - Венсан Абубакар, а вот у Ромы проблемыс составом более серьезные: Костас Манолас, Дженгиз Ундер и Патрик Шик не успеют восстановиться к поединку.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является Порту. Так, в конторе Parimatch принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2.03, в то время как триумф римлян оценили в 3.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

Последние игры Порту:

02.03.19 Порту – Бенфика – 1:2

26.02.19 Порту – Брага – 3:0

22.02.19 Тондела – Порту – 0:3

16.02.19 Порту – Сетубал – 2:0

12.02.19 Рома – Порту – 2:1

Последние игры Ромы:

02.03.19 Лацио – Рома – 3:0

23.02.19 Фрозиноне – Рома – 2:3

18.02.19 Рома – Болонья – 2:1

12.02.19 Рома – Порту – 2:1

08.02.19 Кьево – Рома – 0:3

Очные встречи:

12.02.19 Рома – Порту – 2:1

23.08.16 Рома – Порту – 0:3

17.08.16 Порту – Рома – 1:1