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Реал Мадрид - Аякс: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз и ставки букмекеров на матч Реал - Аякс
Прогноз и ставки букмекеров на матч Реал - Аякс
Getty Images

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу примет амстердамский Аякс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 5-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который прошел в Амстердаме, победу одержали “сливочные“, одолев соперника со счетом 2:1. За Аякс забил Хаким Зиех, а за Реал - Карим Бензема и Марко Асенсио. Отметим, что в ворота Королевского клуба забили еще один гол, но его отменили после просмотра VAR.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Реал. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.64, в то время как триумф Аякса оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.40.

Их коллеги из bet365 также отдают предпочтение “сливочным“, принимая ставки на их победу с коэффициентом 1.65, а на успех Аякса - 5.50. Ничью здесь оценили в 4.20.

Такого же мнения и букмекеры из William Hill, которые установили следующие коэффициенты: победа Реала - 1.63, победа Аякса - 5.00, ничья -4.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал - Аякс, которая начнется в 22:00.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Аякс, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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петенька  (аноним)  05.03.2019, 06:51
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