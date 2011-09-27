Реал - Аякс: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Реал и Аякс сыграют 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями матча Реал - Аякс на нашем сайте.

Мадридский Реал сыграет с амстердамским Аяксом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 5-го марта, на Сантьяго Бернабеу. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Реал - Аякс будет доступна в этой статье 5 марта в 22:00.

В первом матче, который прошел в Амстердаме, победу одержали “сливочные“. Тот поединок завершился со счетом 2:1. Голами отличились Хаким Зиех (Аякс), Карим Бензема и Марко Асенсио (Реал). Правда, в ворота “сливочных“ забили еще один гол, но его отменили после просмотра VAR.

Королевский клуб подходит к матчу ЛЧ, имея за плечами два проигранных за неделю Эль-Класико - вначале Реал крупно проиграл в Кубке Испании (3:0), а потом и в Ла Лиге (1:0). Стоит отметить, что оба поединка “сливочные“ проиграли на Сантьяго Бернабеу. А до этого Реал дома проиграл Жироне.

Аякс же во время между встречами с Реалом выиграл три встречи и все с крупным счетом, а также вышел в финал Кубка Голландии благодаря победе над Фейеноордом 3:0. Таким образом, морально амстердамский клуб более оптимистичен, однако Реалом будет управлять злость за последние неудачи, которая может помочь выиграть матч Лиги чемпионов.

Что касается кадровых проблем, то у “сливочных“ лишь Маркос Льоренте находится в лазарете, однако матч также пропустит и Серхио Рамос - из-за дисквалификации. У Аякса ситуация на порядок сложнее: травмировались Лисандро Магаллан, Карел Эйтинг и Хассане Банде.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Реал. На победу хозяев поля в конторе Pari-match принимают ставки с коэффициентом 1.64, в то время как триумф Аякса оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.40.

Поединок обслужит немецкая судейская бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. Обязанности четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт.

Последние игры Реала:

02.03.19 Реал Мадрид – Барселона – 0:1

27.02.19 Реал Мадрид – Барселона – 0:3

24.02.19 Леванте – Реал Мадрид – 1:2

17.02.19 Реал Мадрид – Жирона – 1:2

13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2

Последние игры Аякса:

27.02.19 Фейеноорд – Аякс – 0:3

24.02.19 Ден Хааг – Аякс – 1:5

17.02.19 Аякс – Бреда – 5:0

13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2

09.02.19 Хераклес – Аякс – 1:0

Очные встречи:

13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2

04.12.12 Реал Мадрид – Аякс – 4:1

03.10.12 Аякс – Реал Мадрид – 1:4

07.12.11 Аякс – Реал Мадрид – 0:3

27.09.11 Реал Мадрид – Аякс – 3:0