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Боруссия Д - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Боруссия Д - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Боруссия Д - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Getty Images

Во вторник, 5-го марта, дортмундская Боруссия на своем поле сыграет с лондонским Тоттенхэмом в рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на крупное поражение в первом матче, букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу. Так, в конторе Pari-match ставки на победу “шмелей“ принимают с коэффициентом 1.97, а на триумф “шпор“ - 3.60. Ничью здесь оценили в 3.95.

Их коллеги из bet365 также считают фаворитом Боруссию, принимая ставки на их победу с коэффициентом 1.95, а триумф остей оценили в 3.80. Вероятность ничейного исхода - 4.00.

Букмекеры из компании William Hill согласны со своими коллегами, установив следующие коэффициенты: победа Боруссии - 1.95, победа Тоттенхэма - 3.60, ничья - 3.80.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Д и Тоттенхэмом состоится 5-го марта в Дортмунде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Боруссия Д, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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