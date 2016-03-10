Боруссия Д - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия и Тоттенхэм сыграют 5-го марта ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в нашем онлайне.

Во вторник, 5-го марта, дортмундская Боруссия примет Тоттенхэм в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье 5 марта в 22:00.

В первой встрече победу уверенно одержала команда из Лондона, завершив встречу со счетом 3:0. В том матче команды сыграли вничью в первом тайме, а во втором “шпоры“ забили три безответных гола благодаря усилиям Хын Мин Сона, Яна Вертонгена и Фернандо Льоренте. Теперь Боруссии необходимо на своем поле забить 4 гола, чтобы выйти в следующую стадию турнира, и, при этом, не позволить сопернику забить.

Обе команды в данный момент не в самом боевом расположении духа - Тоттенхэм на прошлой неделе проиграл Челси и сыграл вничью с Арсеналом, позволил конкурентам в борьбе за третье место АПЛ подобраться ближе. А вот Боруссия неожиданно уступила Аугсбургу, позволив Баварии сравняться по очкам.

“Шпоры“ в предстоящем поединке не смогут рассчитывать на Деле Алли, который восстанавливается после травмы, зато в состав вернулся Харри Кейн. У дортмундского клуба также кадровые проблемы - из-за повреждений команде не помогут Шмельцер, Пищек и Пулишич.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является Боруссия. Так, в конторе Pari-match ставки на победу “шмелей“ принимают с коэффициентом 1.97, а на триумф “шпор“ - 3.60. Ничью здесь оценили в 3.95.

На матче будет работать бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Миккели. Ассистентами рефери станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеопомощник - Пол ван Букел, которому поможет Камфус Йохем. В роли четвертого рефери выступит Кевин Блом.

Последние игры Боруссии Д:

01.03.19 Аугсбург – Боруссия Д – 2:1

24.02.19 Боруссия Д – Байер – 3:2

18.02.19 Нюрнберг – Боруссия Д – 0:0

13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0

09.02.19 Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3

Последние игры Тоттенхэма:

02.03.19 Тоттенхэм – Арсенал – 1:1

27.02.19 Челси – Тоттенхэм – 2:0

23.02.19 Бернли – Тоттенхэм – 2:1

13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0

10.02.19 Тоттенхэм – Лестер – 3:1

Очные встречи:

13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0

21.11.17 Боруссия Д – Тоттенхэм – 1:2

13.09.17 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:1

17.03.16 Тоттенхэм – Боруссия Д – 1:2

10.03.16 Боруссия Д – Тоттенхэм – 3:0