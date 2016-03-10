Боруссия Д - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 5-го марта, дортмундская Боруссия примет Тоттенхэм в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье 5 марта в 22:00.
В первой встрече победу уверенно одержала команда из Лондона, завершив встречу со счетом 3:0. В том матче команды сыграли вничью в первом тайме, а во втором “шпоры“ забили три безответных гола благодаря усилиям Хын Мин Сона, Яна Вертонгена и Фернандо Льоренте. Теперь Боруссии необходимо на своем поле забить 4 гола, чтобы выйти в следующую стадию турнира, и, при этом, не позволить сопернику забить.
Обе команды в данный момент не в самом боевом расположении духа - Тоттенхэм на прошлой неделе проиграл Челси и сыграл вничью с Арсеналом, позволил конкурентам в борьбе за третье место АПЛ подобраться ближе. А вот Боруссия неожиданно уступила Аугсбургу, позволив Баварии сравняться по очкам.
“Шпоры“ в предстоящем поединке не смогут рассчитывать на Деле Алли, который восстанавливается после травмы, зато в состав вернулся Харри Кейн. У дортмундского клуба также кадровые проблемы - из-за повреждений команде не помогут Шмельцер, Пищек и Пулишич.
По мнению букмекеров, фаворитом матча является Боруссия. Так, в конторе Pari-match ставки на победу “шмелей“ принимают с коэффициентом 1.97, а на триумф “шпор“ - 3.60. Ничью здесь оценили в 3.95.
На матче будет работать бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Миккели. Ассистентами рефери станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеопомощник - Пол ван Букел, которому поможет Камфус Йохем. В роли четвертого рефери выступит Кевин Блом.
Последние игры Боруссии Д:
01.03.19 Аугсбург – Боруссия Д – 2:1
24.02.19 Боруссия Д – Байер – 3:2
18.02.19 Нюрнберг – Боруссия Д – 0:0
13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0
09.02.19 Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3
Последние игры Тоттенхэма:
02.03.19 Тоттенхэм – Арсенал – 1:1
27.02.19 Челси – Тоттенхэм – 2:0
23.02.19 Бернли – Тоттенхэм – 2:1
13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0
10.02.19 Тоттенхэм – Лестер – 3:1
Очные встречи:
13.02.19 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0
21.11.17 Боруссия Д – Тоттенхэм – 1:2
13.09.17 Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:1
17.03.16 Тоттенхэм – Боруссия Д – 1:2
10.03.16 Боруссия Д – Тоттенхэм – 3:0
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