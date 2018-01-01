Челси - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Лиги Европы между лондонским Челси и киевским Динамо.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в данном матче является английский клуб.

Так, в конторе Pari-match, ставки на победу лондонской команды принимают с коэффициентом 1.32, в то время как на успех Динамо можно поставить с коэффициентом 10.5. Ничью здесь оценили в 5.40.

Их коллеги из bet365 согласны с преимуществом Челси, оценивая их победу в 1.30, а на триумф киевлян принимают ставки с коэффициентом 10.0. Вероятность ничейного исхода - 5.25.

Букмекеры из компании William Hill также считают Динамо аутсайдером поединка, принимая ставки на их победу с коэффициентом 9.50. На триумф “синих“ можно поставить с коэффициентом 1.32, а на ничью - 5.00.

Стоит отметить, что среди всех пар предстоящего этапа Лиги Европы именно на победу Динамо самый большой коэффициент.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо состоится в четверг, 7-го марта. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.