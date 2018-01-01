Моуринью: Реал не выглядел счастливой командой в матче против Барселоны

Жозе Моуринью назвал "мягким" футбол в исполнении Реала.

Бывший главный тренер Реала Жозе Моуринью раскритиковал игру мадридской команды в матче чемпионата Испании против Барселоны.

"Это не была игра счастливой команды. Они не выглядели командой, которая верит в себя. У них определенно спад после нескольких плохих результатов, особенно после поражения в кубке.

Они были пассивны и не смогли привнести в игру то, что я называю градусом больших матчей. Я не могу назвать это плохой игрой - это была просто мягкая игра", - заявил Моуринью в комментарии beIN SPORTS.