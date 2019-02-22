Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, кто вышел в 1/8 Лиги Европы

Комментариев: 1
Участие в турнире продолжат 16 команд.
Стали известны участники 1/8 Лиги Европы
Стали известны участники 1/8 Лиги Европы
uefa.com

В четверг, 21 февраля, были сыграны ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны все участники следующей стадии турнира.

К сожалению, Украина потеряла одного представителя - Шахтер уступил Айнтрахту.

Киевское Динамо напротив одолело Олимпиакос и прошло дальше.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы:

- Айнтрахт (Германия)
- Арсенал (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Валенсия (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Динамо (Киев)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Интер (Италия)
- Зальцбург (Австрия)
- Зенит (Россия)
- Краснодар (Россия)
- Наполи (Италия)
- Ренн (Франция)
- Севилья (Испания)
- Славия (Чехия)
- Челси (Англия)

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, 22 февраля.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zolotop    22.02.2019, 00:30
Оценка:  +1
zolotop
ДИНАМО- Чемпион!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь