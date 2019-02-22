Стало известно, кто вышел в 1/8 Лиги Европы

Участие в турнире продолжат 16 команд.

В четверг, 21 февраля, были сыграны ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны все участники следующей стадии турнира.

К сожалению, Украина потеряла одного представителя - Шахтер уступил Айнтрахту.

Киевское Динамо напротив одолело Олимпиакос и прошло дальше.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы:

- Айнтрахт (Германия)

- Арсенал (Англия)

- Бенфика (Португалия)

- Валенсия (Испания)

- Вильярреал (Испания)

- Динамо (Киев)

- Динамо Загреб (Хорватия)

- Интер (Италия)

- Зальцбург (Австрия)

- Зенит (Россия)

- Краснодар (Россия)

- Наполи (Италия)

- Ренн (Франция)

- Севилья (Испания)

- Славия (Чехия)

- Челси (Англия)

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, 22 февраля.