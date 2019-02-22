Стало известно, кто вышел в 1/8 Лиги Европы
Участие в турнире продолжат 16 команд.
В четверг, 21 февраля, были сыграны ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны все участники следующей стадии турнира.
К сожалению, Украина потеряла одного представителя - Шахтер уступил Айнтрахту.
Киевское Динамо напротив одолело Олимпиакос и прошло дальше.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы:
- Айнтрахт (Германия)
- Арсенал (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Валенсия (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Динамо (Киев)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Интер (Италия)
- Зальцбург (Австрия)
- Зенит (Россия)
- Краснодар (Россия)
- Наполи (Италия)
- Ренн (Франция)
- Севилья (Испания)
- Славия (Чехия)
- Челси (Англия)
Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, 22 февраля.
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