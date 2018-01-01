Лион и Барселона не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала ЛЧ

Команды оставили всю интригу на ответный поединок.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Лион дома принимал Барселону.

Хозяева играли без своего лидера и капитана Набиля Фекира, что не помешало показать им яркую игру. Команды начали поединок в агрессивном стиле. Уже на 4-й минуте Ауар получил желтую карточку за фол на Месси перед своей штрафной (отметим, что этот матч для аргентинца стал 130-м за Барселону в Лиге чемпионов). Лионель сразу исполнил стандарт – но мяч пролетел выше ворот Лопеша.

Первый опасный момент в матче возник уже через минуту после штрафного. Ауар сильно пробил по воротам Барселоны со средней дистанции, но тер Штеген вытащил мяч с левого угла. После этого французская команда продолжила активно действовать, играя в большей степени на быстрых контратаках. На 9-й минуте Террье сместился в центр и выстрелил по воротам Барселоны из-за пределов штрафной. Мяч летел в левую девятку, но вратарь снова спас.

После этого каталонцы поняли, что шутить с хозяевами не стоит, и взялись за дело более ответственно. В середине первого тайма Усман Дембеле красиво обыграл Дюбуа, вошел в штрафную, но его удар в падении отбил Лопеш. Чуть позже Суарес навешивал “парашютом“ прямо в зону правой девятки ворот хозяев, но вратарь французов поймал мяч.

После перерыва преимуществом, хоть и недолго, владел Лион. Хозяева активнее начали вторую половину встречи, создав несколько моментов подряд у ворот тер Штегена. К счастью команды Вальверде, все они закончились неудачей.

На 52-й минуте Депай пробил с края штрафной, но мяч пролетел возле левой штанги. Через несколько мгновений Мемфис красиво обошел нескольких человек и ударил по воротам каталонцев, но тер Штеген исполнил потрясающий сейв.

Хозяева проводили уверенный поединок где-то до 70-й минуты матча. Преимущество Лиона в атаке было разрушено прессингом со стороны Барселоны. Сначала Суарес в падении пробил по воротам, но мяч пролетел немного выше, а потом вышедший на замену Коутиньо исполнил удар с угла штрафной, который вытащил Лопеш.

На этом паника в штрафной Лиона не закончилась. На 86-й минуте поединка Месси пасом нашел Бускетса, но удар Серхио с линии штрафной в великолепном прыжке парировал Лопеш. Но все же перехват Барселоной инициативы не повлиял на итоговый счет в матче. 0:0, Лион дал достойный отпор именитым гостям из Испании.

Ответный матч Барселона и Лион проведут 13 марта в Каталонии на стадионе Камп Ноу.

Лион — Барселона 0:0

Лион: Лопеш — Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди — Терье (Корне, 78), Ндомбеле (Диоп, 84) — Траоре (Тусар, 69), Депай, Ауар — Дембеле.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль, 81) — Дембеле (Коутиньо, 67), Месси, Суарес.

Предупреждения: Ауар, Дюбуа — Роберто, Семеду.