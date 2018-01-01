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Ливерпуль не смог "распечатать" ворота Баварии

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Впрочем, команда Нико Ковача тоже не смогла отличиться на Энфилде.
Ливерпуль - Бавария
Ливерпуль - Бавария

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Ливерпуль — Бавария 0:0

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 76), Мане.

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес, Хамес (Санчеш, 87) — Гнабри (Рафинья, 90+1), Левандовски, Коман.

Предупреждения: Хендерсон — Киммих

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