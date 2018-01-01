Ливерпуль не смог "распечатать" ворота Баварии
Впрочем, команда Нико Ковача тоже не смогла отличиться на Энфилде.
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Ливерпуль — Бавария 0:0
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76) — Салах, Фирмино (Ориги, 76), Мане.
Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес, Хамес (Санчеш, 87) — Гнабри (Рафинья, 90+1), Левандовски, Коман.
Предупреждения: Хендерсон — Киммих
Полная версия правил