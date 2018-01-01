Динамо - Олимпиакос: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита в матче Лиги Европы Динамо Киев - Олимпиакос.

Киевское Динамо сыграет с Олимпиакосом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match можно поставить на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2.15, в то время как успех греческого клуба оценивается в 3.55. Ничью здесь оценили в 3.45.

Их коллеги из bet365 принимают ставки на победу Динамо с коэффициентом 2.10, а на триумф Олимпиакоса - 3.50. Ничья оценивается в 3.30. Букмекеры из William Hill также оценили победу киевлян в 2.10, а соперника - в 3.50. На ничейный результат коэффициент здесь немного ниже - 3.40.

Первый матч, который проходил в Греции, завершился вничью - 2:2. Киевляне сумели вырвать этот результат на последних минутах поединка. В Киеве определится, кто из команд продолжит выступление в еврокубковом турнире.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.