Динамо - Олимпиакос: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Киевское Динамо примет греческий Олимпиакос в четверг, 21 февраля, на НСК Олимпийском в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
По мнению букмекеров, фаворитом поединка являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2.15, а на успех греческого клуба можно поставить с коэффициентом 3.55. Ничью здесь оценили в 3.45.
В первой встрече, которую киевляне проводили на выезде, голы Виталия Буяльского и Беньямина Вербича принесли украинской команде ничью. Таким образом, матч в Киеве определит, кто из команд пройдет в следующий раунд турнира.
Последние игры Динамо
14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2
09.02.19 Волеренга – Динамо Киев – 1:2
08.02.19 Мальме – Динамо Киев – 0:0
06.02.19 Динамо Киев – Нью-Инглэнд – 1:3
05.02.19 Эстерсунд – Динамо Киев – 0:0
Последние игры Олимпиакоса
17.02.19 Олимпиакос – АЕК – 4:1
14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2
10.02.19 ПАОК – Олимпиакос – 3:1
06.02.19 Ламия – Олимпиакос – 3:3
02.02.19 Олимпиакос – Паниониос – 4:0
Очные встречи
14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2
17.07.14 Динамо Киев – Олимпиакос – 1:1
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев - Олимпиакос состоится 21-го февраля в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка можно будет в нашей текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости.
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