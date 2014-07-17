Динамо - Олимпиакос: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо и Олимпиакос сыграют в четверг, 21 февраля, в Киеве.

Киевское Динамо примет греческий Олимпиакос в четверг, 21 февраля, на НСК Олимпийском в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match принимают ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 2.15, а на успех греческого клуба можно поставить с коэффициентом 3.55. Ничью здесь оценили в 3.45.

В первой встрече, которую киевляне проводили на выезде, голы Виталия Буяльского и Беньямина Вербича принесли украинской команде ничью. Таким образом, матч в Киеве определит, кто из команд пройдет в следующий раунд турнира.

Последние игры Динамо

14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2

09.02.19 Волеренга – Динамо Киев – 1:2

08.02.19 Мальме – Динамо Киев – 0:0

06.02.19 Динамо Киев – Нью-Инглэнд – 1:3

05.02.19 Эстерсунд – Динамо Киев – 0:0

Последние игры Олимпиакоса

17.02.19 Олимпиакос – АЕК – 4:1

14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2

10.02.19 ПАОК – Олимпиакос – 3:1

06.02.19 Ламия – Олимпиакос – 3:3

02.02.19 Олимпиакос – Паниониос – 4:0

Очные встречи

14.02.19 Олимпиакос – Динамо Киев – 2:2

17.07.14 Динамо Киев – Олимпиакос – 1:1

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев - Олимпиакос состоится 21-го февраля в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка можно будет в нашей текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости.