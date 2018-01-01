Айнтрахт - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита ответной встречи Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер.

Донецкий Шахтер и франкфуртский Айнтрахт в четверг, 21-го февраля, проведут ответный матч 1/16 Лиги Европы. Встреча состоится во Франкфурте на Коммерцбанк-Арене и определит обладателя путевки в следующий раунд.

По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match, на успех Айнтрахта можно поставить с коэффициентом 2.03, в то время как на победу “горняков“ принимают ставки с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.75.

Их коллеги из bet365 принимают ставки на победу немцев коэффициентом 1.90, а на успех украинской команды - 3.75. Ничейный результат оценивают в 3.60. А в конторе William Hill на триумф немецкого клуба установили коэффициент 1.95, а на победу “горняков“ - 3.60. Ничья здесь оценивается в 3.70.

“Горняки“ в первом матче столкнулись с огромной проблемой - на 11-й минуте матча Степаненко получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, дончане сумели вырвать ничью благодаря голам Марлоса и Тайсона, и теперь настроены на победу во Франкфурте.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер состоится во Франкфурте в четверг, 21-го февраля в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.