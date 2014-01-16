Айнтрахт - Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Айнтрахт и Шахтер сыграют 21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Донецкий Шахтер и франкфуртский Айнтрахт в четверг, 21-го февраля, проведут ответный матч 1/16 Лиги Европы. Встреча состоится на Коммерцбанк-Арене и определит обладателя путевки в следующий раунд.

“Горняки“ в первом матче столкнулись с огромной проблемой - на 11-й минуте матча Степаненко получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, дончане сумели вырвать ничью и теперь настроены на победу во Франкфурте.

По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match, на успех Айнтрахта можно поставить с коэффициентом 2.03, в то время как на победу “горняков“ принимают ставки с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.75.

Последние игры Айнтрахта

17.02.19 Айнтрахт Ф – Боруссия М – 1:1

14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2

09.02.19 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:0

02.02.19 Айнтрахт Ф – Боруссия Д – 1:1

26.01.19 Вердер – Айнтрахт Ф – 2:2

Последние игры Шахтера

14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2

07.02.19 Шахтер Донецк – Вакер Инсбрук – 0:0

04.02.19 Шахтер Донецк – Ботев Пловдив – 6:1

03.02.19 Партизан – Шахтер Донецк – 2:0

31.01.19 Лех – Шахтер Донецк – 0:3

Очные встречи:

14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2

16.01.14 Айнтрахт Ф – Шахтер Донецк – 0:1

Матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте-на-Майне. Следить за событиями поединка можно будет в нашей онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости, начиная с 19:55 по киевскому времени.