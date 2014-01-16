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Айнтрахт - Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Айнтрахт и Шахтер сыграют 21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Онлайн матча Айнтрахт - Шахтер
Онлайн матча Айнтрахт - Шахтер

Донецкий Шахтер и франкфуртский Айнтрахт в четверг, 21-го февраля, проведут ответный матч 1/16 Лиги Европы. Встреча состоится на Коммерцбанк-Арене и определит обладателя путевки в следующий раунд.

“Горняки“ в первом матче столкнулись с огромной проблемой - на 11-й минуте матча Степаненко получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, дончане сумели вырвать ничью и теперь настроены на победу во Франкфурте.

По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match, на успех Айнтрахта можно поставить с коэффициентом 2.03, в то время как на победу “горняков“ принимают ставки с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.75.

Последние игры Айнтрахта

17.02.19 Айнтрахт Ф – Боруссия М – 1:1
14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2
09.02.19 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:0
02.02.19 Айнтрахт Ф – Боруссия Д – 1:1
26.01.19 Вердер – Айнтрахт Ф – 2:2

Последние игры Шахтера

14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2
07.02.19 Шахтер Донецк – Вакер Инсбрук – 0:0
04.02.19 Шахтер Донецк – Ботев Пловдив – 6:1
03.02.19 Партизан – Шахтер Донецк – 2:0
31.01.19 Лех – Шахтер Донецк0:3

Очные встречи:

14.02.19 Шахтер Донецк – Айнтрахт Ф – 2:2
16.01.14 Айнтрахт Ф – Шахтер Донецк – 0:1

Матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер состоится в четверг, 21-го февраля, на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте-на-Майне. Следить за событиями поединка можно будет в нашей онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости, начиная с 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Лига Европы, онлайн трансляция, футбол
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