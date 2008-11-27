Шальке - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Шальке и Манчестер Сити сыграют уже в среду, 20-го февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий Шальке примет английский Манчестер Сити в среду, 20 февраля, на Фельтинс-Арена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Шальке на групповом этапе попал в один квартет с Порту, Галатасараем и московским Локомотивом и вышел в плей-офф со второго места, уступив португальскому клубу. А вот Манчестер Сити не испытал проблем с Лионом, Шахтером и Хоффенхаймом, спокойно выйдя в плей-офф с первого места.

Немецкий клуб проводит неудачный сезон в Бундеслиге, в то время как “горожане“ ведут борьбу за чемпионство. Таким образом, явным фаворитом этого поединка букмекеры называют Манчестер Сити. Так, контора Pari-match принимает ставку на победу гостей с коэффициентом 1.29, а вот на успех хозяев - 10.5. Ничью здесь оценили в 6.20.

Последние игры Шальке

16.02.19 Шальке – Фрайбург – 0:0

09.02.19 Бавария – Шальке – 3:1

06.02.19 Шальке – Фортуна Дюссельдорф – 4:1

02.02.19 Шальке – Боруссия М – 0:2

25.01.19 Герта – Шальке – 2:2

Последние игры Манчестер Сити

16.02.19 Ньюпорт – Манчестер Сити – 1:4

10.02.19 Манчестер Сити – Челси – 6:0

06.02.19 Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

03.02.19 Манчестер Сити – Арсенал – 3:1

29.01.19 Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1

Очные встречи:

27.11.08 – ЛЕ – Шальке – Манчестер Сити – 0:2

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шальке - Манчестер Сити состоится в среду, 20-го февраля. Следить за онлайн трансляцей этого поединка можно будет в этой статье, начиная с 22:00 по киевскому времени.