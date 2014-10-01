Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Атлетико и Ювентус в среду, 20-го февраля, сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский Ювентус и испанский Атлетико сыграют в среду, 20-го февраля, на Ванда Метрополитано в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество у гостей. Так, в конторе Pari-match на победу туринцев можно поставить с коэффициентом 2.80, а на успех хозяев - 2.85. Ничью в этом поединке оценили в 3.05.

Мадридский клуб попал в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, проиграв в своей группе дортмундской Боруссии. Ювентус же без проблем разобрался с Манчестер Юнайтед, Валенсией и Янг Бойз и занял первое место в своей группе.

Последние игры Атлетико

16.02.19 Райо Вальекано – Атлетико – 0:1

09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3

03.02.19 Бетис – Атлетико – 1:0

26.01.19 Атлетико – Хетафе – 2:0

19.01.19 Уэска – Атлетико – 0:3

Последние игры Ювентуса

15.02.19 Ювентус – Фрозиноне – 3:0

10.02.19 Сассуоло – Ювентус – 0:3

02.02.19 Ювентус – Парма – 3:3

30.01.19 Аталанта – Ювентус – 3:0

27.01.19 Лацио – Ювентус – 1:2

Очные встречи

09.12.14 Ювентус – Атлетико – 0:0

01.10.14 Атлетико – Ювентус – 1:0

Матч Атлетико - Ювентус состоится в среду, 20-го февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости.