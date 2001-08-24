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Ливерпуль – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль сыграет с Баварией на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бавария
Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бавария

Английский Ливерпуль и немецкая Бавария сыграют во вторник, 19 февраля, на знаменитом стадионе Энфилде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль имел сложности в групповой стадии турнира, завоевав путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Соперниками “красных“ были ПСЖ, Црвена Звезда и Наполи. Бавария же спокойно преодолела групповую стадию, выйдя с первого места. Немцы обыграли Бенфику и АЕК, но потеряли очки в матчах с Аяксом.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match на победу “красных“ можно поставить с коэффициентом 2.07, в то время как успех гостей оценили в 3.45. Ничейный результат оценивается в 3.80.

Последние игры Ливерпуля

09.02.19 Ливерпуль – Борнмут – 3:0
04.02.19 Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1
30.01.19 Ливерпуль – Лестер – 1:1
19.01.19 Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:3
12.01.19 Брайтон – Ливерпуль – 0:1

Последние игры Баварии

15.02.19 Аугсбург – Бавария – 2:3
09.02.19 Бавария – Шальке – 3:1
06.02.19 Герта – Бавария – 2:2
02.02.19 Байер – Бавария – 3:1
27.01.19 Бавария – Штутгарт – 4:1

Очные встречи

01.08.17 Бавария – Ливерпуль – 0:3
24.08.01 Бавария – Ливерпуль – 2:3

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Бавария состоится во вторник, 19-го февраля. В этой новости будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Ливерпуль, Бавария, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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