Лион - Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лион примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский Лион и каталонская Барселона сыграют во вторник, 19 февраля, на Олимпик Парк Лион в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лион вырвал путевку в плей-офф турнира в последнем матче группового этапа, отправив донецкий Шахтер в Лигу Европы. Также в группе с французами были Манчестер Сити и Хоффенхайм. А вот Барселона уверенно вышла из группы с первого места - они набрали 14 очков, обойдя Тоттенхэм, Интер и ПСВ.



По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече является испанский клуб. Так, в конторе Pari-match на успех испанского гранда можно поставить с коэффициентом 1.80, в то время как успех Лиона оценили в 4.20. Ничью здесь оценили в 4.10.

Последние игры Лиона

15.02.19 Лион – Генгам – 2:1

10.02.19 Ницца – Лион – 1:0

07.02.19 Генгам – Лион – 1:2

03.02.19 Лион – ПСЖ – 2:1

27.01.19 Амьен – Лион – 0:1

Последние игры Барселоны

16.02.19 Барселона – Вальядолид – 1:0

10.02.19 Атлетик – Барселона – 0:0

06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1

02.02.19 Барселона – Валенсия – 2:2

30.01.19 Барселона – Севилья – 6:1

Очные встречи

11.03.09 Барселона – Лион – 5:2

24.02.09 Лион – Барселона – 1:1

27.11.07 Лион – Барселона – 2:2

19.09.07 Барселона – Лион – 3:0

23.10.01 Лион – Барселона – 2:3

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Лион - Барселона, которая будет доступна в этой новости во вторник, 19-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.