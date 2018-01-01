Красотка пятницы: американская студентка, которая бросила балет ради футбола

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию яркую Пейдж Альмендарис.

Пейдж Альмендарис instagram.com/paigealmendariz/

Пейдж Альмендарис – студентка одного из университетов Лас-Вегаса по специальности “Коммуникации“, начинающий Instagram-блогер и модель из Америки, которая обладает множеством талантов.

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Юная красотка с детства занималась балетом и имела отличные предложения от лучших балетных школ Америки, но она променяла это все на обучение в университете и получила, неожиданно для семьи, футбольную стипендию. Пейдж – звезда своей университетской команды по футболу UNLV и играет на позиции левого защитника.

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Но это не единственная связь девушки с видом спорта номер 1 в мире. Альмендарис встречается с защитником Арсенала Робом Холдингом. Впервые их запечатлели вместе в прошлом году во время отпуска Роба в США, а на Рождество Пейдж прилетела к любимому в Лондон.

Сейчас Холдинг проводит много времени со своей возлюбленной – он на долгое время выбыл из строя из-за серьезной травмы колена, поэтому может позволить себе бездельничать дома в компании девушки.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была хрупкая топ-модель, с которой Неймар зажигал на своей вечеринке.