Букмекеры считают донецкий клуб фаворитом в предстоящем матче Лиги Европы.

Шахтер - Айнтрахт: прогноз на матч ЛЕ от букмекеров ФК Шахтер Донецк

В четверг, 14-го февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и франкфуртским Айнтрахтом.

“Горняки“ проведут встречу на своем поле - ОСК Металлист в Харькове. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля. Так, Pari-match принимает ставки на победу Шахтера с коэффициентом 2.33, в то время как победа гостей оценивается в 3.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Айнтрахт, которая начнется 14-го февраля в 22 :00.