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Шахтер - Айнтрахт: где смотреть матч Лиги Европы

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Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч Шахтера в Лиге Европы.
Шахтер - Айнтрахт: где смотреть матч ЛЕ
Шахтер - Айнтрахт: где смотреть матч ЛЕ
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в четверг,14-го февраля, проведет матч против Айнтрахта из Франкфурта в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок плей-офф еврокубкового турнира пройдет в Харькове на стадионе Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию матча Шахтер - Айнтрахт можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. В России в прямом эфире противостояние покажет канал Матч! Футбол 1.

Отметим, что также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Айнтрахт, которая начнется в 22:00.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Лига Европы, где смотреть, футбол
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