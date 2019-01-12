Шахтер - Айнтрахт: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Донецкий Шахтер сыграет с Айнтрахтом в матче 1/16 финала Лиги Европы.

В четверг, 14-го февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и франкфуртским Айнтрахтом. Поединок пройдет на ОСК Металлист в Харькове. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

“Горняки“ попали в турнир по итогам группового этапа Лиги чемпионов, где они заняли третье место, уступив Манчестер Сити и Лиону, но обойдя Хоффенхайм. А вот Айнтрахт занял первое место в своей группе Лиги Европы, где соперниками немцев были Лацио, Марсель и Апполон. Клуб из Франкфурта выиграл все 6 матчей групповой стадии турнира.

Донецкий клуб проведет первый официальный матч в 2019 году - в УПЛ сейчас зимняя пауза, но подопечные Фонсеки провели несколько товарищеских матчей во время подготовительных сборов в Турции.

Айнтрахт же отыграл уже 4 матча Бундеслиги в этом году, из которых выиграл 1 раз, а остальные матчи (с весьма сильными соперниками) сыграл вничью.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка являются хозяева поля. Так, ставки на победу Шахтера принимаются с коэффициентом 2.33, в то время как успех соперника оценивается в 3.15. На ничью в этой встрече можно поставить с коэффициентом 3.45.

Последние игры Шахтера

07.02.19 Товарищеский матч Шахтер Донецк – Вакер Инсбрук – 0:0

04.02.19 Товарищеский матч Шахтер Донецк – Ботев Пловдив – 6:1

03.02.19 Товарищеский матч Партизан – Шахтер Донецк – 2:0

31.01.19 Товарищеский матч Лех – Шахтер Донецк – 0:3

31.01.19 Товарищеский матч Шахтер Донецк – Хобро – 2:1

Последние игры Айнтрахта

09.02.19 Чемпионат Германии РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 0:0

02.02.19 Чемпионат Германии Айнтрахт Ф – Боруссия Д – 1:1

26.01.19 Чемпионат Германии Вердер – Айнтрахт Ф – 2:2

19.01.19 Чемпионат Германии Айнтрахт Ф – Фрайбург – 3:1

12.01.19 Товарищеский матч Фламенго – Айнтрахт Ф – 1:0

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Шахтер - Айнтрахт, которая будет доступна в этой новости.