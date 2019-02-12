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Олимпиакос - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 3
Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч Олимпиакос - Динамо Киев.
Олимпиакос - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы?
Олимпиакос - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы?
ФК Динамо Киев

В четверг, 14 февраля, киевское Динамо проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Соперником киевлян будет Олимпиакос. Поединок состоится в Греции в 19:55 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире транслировать матч Олимпиакос - Динамо будет телеканал Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, где смотреть, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.02.2019, 23:58
Оценка:  0
гость
Динамо 2-0
гость  (аноним)  13.02.2019, 08:27
Оценка:  0
гость
Греки выиграют. 3-0.
петенька  (аноним)  12.02.2019, 04:49
Оценка:  0
петенька
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