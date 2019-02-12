Олимпиакос - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы?

Узнай, где можно посмотреть в прямом эфире матч Олимпиакос - Динамо Киев.

В четверг, 14 февраля, киевское Динамо проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Соперником киевлян будет Олимпиакос. Поединок состоится в Греции в 19:55 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире транслировать матч Олимпиакос - Динамо будет телеканал Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.