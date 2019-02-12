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Олимпиакос - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры не считают Динамо фаворитом в этом противостоянии.
Олимпиакос - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
Олимпиакос - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса в четверг, 14-го февраля.

Поединок состоится в Греции. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, “бело-синие“ являются аутсайдерами в этом выездном поединке. Так, Pari-match принимает ставки на победу киевлян с коэффициентом 4.30, в то время как шансы соперника оцениваются в 1.95. На ничью в этой встрече можно поставить с коэффициентом 3.45.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется 14-го февраля в 19:55.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, прогноз, ставки букмекеров, футбол
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петенька  (аноним)  12.02.2019, 08:42
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