Олимпиакос - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры не считают Динамо фаворитом в этом противостоянии.

Киевское Динамо проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса в четверг, 14-го февраля.

Поединок состоится в Греции. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, “бело-синие“ являются аутсайдерами в этом выездном поединке. Так, Pari-match принимает ставки на победу киевлян с коэффициентом 4.30, в то время как шансы соперника оцениваются в 1.95. На ничью в этой встрече можно поставить с коэффициентом 3.45.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется 14-го февраля в 19:55.