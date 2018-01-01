Спаллетти покинет Интер, если закончит сезон без трофеев

Руководство "нерадзурри" поставило тренеру ультиматум.

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может покинуть миланский Интер по окончанию текущего сезона.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство миланского клуба попрощается с наставником, если Интер не выиграет в этом сезоне ни одного трофея. Боссы “нерадзурри“ не удовлетворены результатами, которые показывает итальянец на посту главного тренера.

На данный момент Интер занимает третье место в Серии А. Также команда сыграет в четвертьфинале Кубка Италии и в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее стало известно, что на пост главного тренера Интера претендует Антонио Конте.