Спаллетти покинет Интер, если закончит сезон без трофеев
Руководство "нерадзурри" поставило тренеру ультиматум.
Итальянский специалист Лучано Спаллетти может покинуть миланский Интер по окончанию текущего сезона.
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Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство миланского клуба попрощается с наставником, если Интер не выиграет в этом сезоне ни одного трофея. Боссы “нерадзурри“ не удовлетворены результатами, которые показывает итальянец на посту главного тренера.
На данный момент Интер занимает третье место в Серии А. Также команда сыграет в четвертьфинале Кубка Италии и в 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее стало известно, что на пост главного тренера Интера претендует Антонио Конте.
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