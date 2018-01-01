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Красотка пятницы: жгучая танцовщица, на которую "запал" помолвленный игрок Саутгемптона

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию сексуальную Лолу Берглунд.

Лола Берглунд
Лола Берглунд
instagram.com/lolamaybee/

Лола Берглунд - роскошная красотка из Англии, которая является танцовщицей в одном из элитных клубов Лондона.

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25-летняя девушка - весьма популярная в своей сфере, однако в последнее время в Англии о ней стали говорить не как о профессиональной танцовщице, а как о девушке, попавшей в центр скандала с одним из футболистов.

Подруга и коллега Лолы рассказала о том, как защитник Саунтгемптона Седрик Суареш вел откровенную переписку с девушками. И никто бы не особо не обсуждал это, если бы не тот факт, что Суареш помолвлен.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была украинская модель, которая блистала во время боя Ломаченко с Педрасой.

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Теги: Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Красотка пятницы, фото, девушка
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