Красотка пятницы: жгучая танцовщица, на которую "запал" помолвленный игрок Саутгемптона
Лола Берглунд - роскошная красотка из Англии, которая является танцовщицей в одном из элитных клубов Лондона.
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25-летняя девушка - весьма популярная в своей сфере, однако в последнее время в Англии о ней стали говорить не как о профессиональной танцовщице, а как о девушке, попавшей в центр скандала с одним из футболистов.
Подруга и коллега Лолы рассказала о том, как защитник Саунтгемптона Седрик Суареш вел откровенную переписку с девушками. И никто бы не особо не обсуждал это, если бы не тот факт, что Суареш помолвлен.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была украинская модель, которая блистала во время боя Ломаченко с Педрасой.
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