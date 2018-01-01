Экс-игрок харьковского "Металлиста" Майдана принял участие в "матче века" и выиграл главный футбольный трофей Южной Америки

Вчера, в воскресенье 9 декабря, в Мадриде состоялся скандальный ответный матч финала клубного чемпионата Южной Америки – Кубка Либертадорес. За главный спортивный трофей континента сражались принципиальные соперники – клубы “Ривер Плейт“ и “Боку Хуниорес“ (оба Буэнос-Айрес), из-за опасных стычек между фанатами которых поединок был перенесен из Аргентины в Европу. Победу со счетом 3:1 одержал “Ривер Плейт“, в котором продолжает сейчас свою спортивную карьеру экс-игрок “Металлиста“ Джонатан Майдана.

Как известно, любые матчи между “Ривер Плейт“ и “Боку Хуниорес“ называют Суперкласико из-за сверхпринципиального многолетнего противостояния клубов. По мнению экспертов и СМИ, это одно из важнейших событий в мировом спорте и ключевых футбольных дерби: журнал The Observer поставил Суперкласико на первое место в рэнкинге “50 важнейших спортивных событий планеты, которые нужно посмотреть перед тем как умереть“. А в финале Кубка Либертадорес (аналога европейской Лиги Чемпионов) “Ривер Плейт“ и “Боку Хуниорес“ сошлись впервые, что сразу сделало это событие знаковым для истории футбола в целом.

Джонатан Майдана вышел на поле стадиона “Сантьяго Бернабеу“ в основном составе “Ривер Плейт“ и находился там все игровое время. Напомним, что в харьковском “Металлисте“ Майдана также был центральным и правым защитником. К “желто-синим“ игрок попал в 2008 году, во времена президентства Александра Ярославского, запомнившиеся наградами национального первенства Украины и успешными выступлениями команды на еврокубковой арене.

Тогда Ярославский забрал в клуб Евгения Красникова и Мирона Маркевича, и в ту “золотую эру“ харьковчане постоянно усиливали свой состав яркими игроками – такими, как Майдана. Джонатан Майдана пришел в “Металлист“ из “Боку Хуниорс“, отыграл в Харькове два сезона, а затем вернулся в Аргентину. В свое время пресс-секретарь “Ривер Плейт“ так прокомментировал информацию о планах игрока вернуться в Европу: “Перед “Металлистом“ у нас существует долг за 40% прав, но мы не собираемся отпускать игрока. Майдана очень важен для нас, и мы сделаем всё для того, чтобы он остался в “Ривере“.