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Динамо Киев – Яблонец: где смотреть матч Лиги Европы

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Динамо Киев встретится с Яблонцом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Динамо Киев – Яблонец.
Где смотреть матч Динамо Киев – Яблонец
Где смотреть матч Динамо Киев – Яблонец
ФК Динамо Киев

В четверг, 13 декабря, Динамо Киев сыграет дома с Яблонцом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние Динамо Киев – Яблонец покажет в прямом эфире телеканал Футбол 2.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Яблонец.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,61, а на команду из Чехии – 5,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,7.

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Теги: Динамо Киев, Яблонец, Лига Европы, футбол, где смотреть
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