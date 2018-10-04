Динамо Киев – Яблонец: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо Киев сыграет с Яблонцом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо Киев – Яблонец.

Динамо Киев сыграет дома с Яблонцом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,61, а на команду из Чехии – 5,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,7.

После пяти игр киевляне уже гарантировали себе досрочный выход в 1/16 финала ЛЕ с первого места, а Яблонец, наоборот, потерял шансы сыграть в еврокубках весной. Таким образом, данный матч лишен турнирной интриги.

Последние игры Динамо:

08.12.18 (УПЛ) Карпаты – Динамо -:-

03.12.18 (УПЛ) Динамо – Черноморец 2:0

29.11.18 (ЛЕ) Астана – Динамо 0:1

25.11.18 (УПЛ) Александрия – Динамо 2:1

18.11.18 (ТОВ) Динамо – Олимпик 3:0

Последние игры Яблонца:

08.12.18 (Чемпионат Чехии) Карвина – Яблонец -:-

03.12.18 (Чемпионат Чехии) Яблонец – Злин 4:0

29.11.18 (ЛЕ) Яблонец – Ренн 0:1

25.11.18 (Чемпионат Чехии) Спарта Прага – Яблонец 0:0

11.11.18 (Чемпионат Чехии) Яблонец – Богемианс 1905 3:1

Последние очные встречи:

04.10.18 (ЛЕ) Яблонец – Динамо Киев 2:2

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Яблонец состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 13 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.