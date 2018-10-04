Динамо Киев – Яблонец: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Динамо Киев сыграет дома с Яблонцом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,61, а на команду из Чехии – 5,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,7.
После пяти игр киевляне уже гарантировали себе досрочный выход в 1/16 финала ЛЕ с первого места, а Яблонец, наоборот, потерял шансы сыграть в еврокубках весной. Таким образом, данный матч лишен турнирной интриги.
Последние игры Динамо:
08.12.18 (УПЛ) Карпаты – Динамо -:-
03.12.18 (УПЛ) Динамо – Черноморец 2:0
29.11.18 (ЛЕ) Астана – Динамо 0:1
25.11.18 (УПЛ) Александрия – Динамо 2:1
18.11.18 (ТОВ) Динамо – Олимпик 3:0
Последние игры Яблонца:
08.12.18 (Чемпионат Чехии) Карвина – Яблонец -:-
03.12.18 (Чемпионат Чехии) Яблонец – Злин 4:0
29.11.18 (ЛЕ) Яблонец – Ренн 0:1
25.11.18 (Чемпионат Чехии) Спарта Прага – Яблонец 0:0
11.11.18 (Чемпионат Чехии) Яблонец – Богемианс 1905 3:1
Последние очные встречи:
04.10.18 (ЛЕ) Яблонец – Динамо Киев 2:2
Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Яблонец состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 13 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.
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