Спортинг – Ворскла: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Ворскла сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.
После пяти игр подопечные Сачко потеряли шансы на выход из группы E. Спортинг, наоборот, забронировал за собой второе место в квартете и сыграет весной в 1/16 финала ЛЕ. Таким образом, данный матч лишен турнирной интриги.
Последние игры Спортинга:
09.12.18 (Примейра-лига) Спортинг – Авеш -:-
03.12.18 (Примейра-лига) Риу Аве – Спортинг 1:3
29.11.18 (ЛЕ) Карабах – Спортинг 1:6
24.11.18 (Кубок Португалии) Лузитану ФКВ – Спортинг 1:4
11.11.18 (Примейра-лига) Спортинг – Шавиш 2:1
Последние игры Ворсклы:
08.12.18 (УПЛ) Черноморец – Ворскла -:-
03.12.18 (УПЛ) Ворскла – Александрия 0:1
29.11.18 (ЛЕ) Ворскла – Арсенал 0:3
24.11.18 (УПЛ) Мариуполь – Ворскла 1:0
11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2
Последние очные встречи:
04.10.18 (ЛЕ) Ворскла – Спортинг 1:2
Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Спортинг состоится в городе Лиссабон на стадионе Жозе Альваладе.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 13 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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