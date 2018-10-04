Спортинг – Ворскла: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Ворскла сыграет со Спортингом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Спортинг – Ворскла.

Ворскла сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.

После пяти игр подопечные Сачко потеряли шансы на выход из группы E. Спортинг, наоборот, забронировал за собой второе место в квартете и сыграет весной в 1/16 финала ЛЕ. Таким образом, данный матч лишен турнирной интриги.

Последние игры Спортинга:

09.12.18 (Примейра-лига) Спортинг – Авеш -:-

03.12.18 (Примейра-лига) Риу Аве – Спортинг 1:3

29.11.18 (ЛЕ) Карабах – Спортинг 1:6

24.11.18 (Кубок Португалии) Лузитану ФКВ – Спортинг 1:4

11.11.18 (Примейра-лига) Спортинг – Шавиш 2:1

Последние игры Ворсклы:

08.12.18 (УПЛ) Черноморец – Ворскла -:-

03.12.18 (УПЛ) Ворскла – Александрия 0:1

29.11.18 (ЛЕ) Ворскла – Арсенал 0:3

24.11.18 (УПЛ) Мариуполь – Ворскла 1:0

11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2

Последние очные встречи:

04.10.18 (ЛЕ) Ворскла – Спортинг 1:2

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Спортинг состоится в городе Лиссабон на стадионе Жозе Альваладе.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 13 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.