Спортинг – Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита матча Спортинг – Ворскла в рамках Лиги Европы.
В четверг, 13 декабря, Ворскла сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.
Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5. Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф полтавской Ворсклы можно поставить с коэффициентом 11,0, а на победу Спортинга – 1,25.
Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Спортинг – Ворскла состоится 13 декабря в городе Лиссабон на стадионе Жозе Альваладе. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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