Спортинг – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы
Ворскла встретится со Спортингом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Спортинг – Ворскла.
Ворскла в четверг, 13 декабря, сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Противостояние Спортинг – Ворскла покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.
А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Спортинг – Ворскла.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.
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