Ворскла встретится со Спортингом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Спортинг – Ворскла.

Ворскла в четверг, 13 декабря, сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Спортинг – Ворскла покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Спортинг – Ворскла.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.