Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Спортинг – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Ворскла встретится со Спортингом 13 декабря в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Спортинг – Ворскла.
Где смотреть матч Спортинг - Ворскла
Где смотреть матч Спортинг - Ворскла
instagram.com/sportingclubedeportugal/

Ворскла в четверг, 13 декабря, сыграет на выезде со Спортингом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Спортинг – Ворскла покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Спортинг – Ворскла.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 12,0, а на команду из Португалии – 1,25.

Поделись:
Теги: Ворскла, Спортинг, Лига Европы, где смотреть, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь