Шахтер встретится с Лионом 12 декабря в рамках поединка Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Шахтер – Лион.

Шахтер в среду, 12 декабря, сыграет в Киеве с Лионом в рамках заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Шахтер – Лион покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Лион.

Отметим, что мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне Шахтера. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.