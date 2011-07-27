Шахтер – Лион: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Лионом 12 декабря в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Лион.

Шахтер проведет в Киеве заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лиона.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне номинальных хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

По итогам пяти игр в активе Шахтера 5 очков и 3 место в группе F. У Лиона, в свою очередь, 7 баллов и 2 позиция соответственно. Таким образом, для выхода в плей-офф “горнякам“ нужна только победа.

Последние игры Шахтера:

07.12.18 (УПЛ) Мариуполь – Шахтер -:-

02.12.18 (УПЛ) Шахтер – Олимпик 2:2

27.11.18 (ЛЧ) Хоффенхайм – Шахтер 2:3

23.11.18 (УПЛ) Шахтер – Львов 0:0

11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2

Последние игры Лиона:

05.12.18 (Лига 1) Лион – Ренн 0:2

01.12.18 (Лига 1) Лилль – Лион 2:2

27.11.18 (ЛЧ) Лион – Манчестер Сити 2:2

23.11.18 (Лига 1) Лион – Сент-Этьен 1:0

10.11.18 (Лига 1) Генгам – Лион 2:4



Последние очные встречи:

02.10.18 (ЛЧ) Лион – Шахтер 2:2

19.07.14 (ТОВ) Лион – Шахтер 4:1

27.07.11 (ТОВ) Шахтер – Лион 1:1

Отметим, встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 12 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.