Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер – Лион: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Лион в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Шахтер – Лион от букмекеров
Прогноз на матч Шахтер – Лион от букмекеров
ФК Шахтер

Шахтер в среду, 12 декабря, сыграет в Киеве с Лионом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне номинальных хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Лиона – 2,9.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится 12 декабря в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Поделись:
Теги: Шахтер Донецк, Лион, Лига Чемпионов, футбол, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь