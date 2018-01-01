Астана – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Астана – Динамо Киев в рамках Лиги Европы.

Прогноз на матч Астана – Динамо Киев от букмекеров ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 29 ноября, сыграет на выезде с Астаной в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне команды из Казахстана.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 3,75, а на хозяев поля – 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 3,3, а на победу Астаны – 2,7.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана – Динамо Киев состоится 29 ноября на стадионе Астана Арена. Стартовый свисток – в 17:50 по киевскому времени.

Напомним, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.