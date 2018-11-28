Астана – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Динамо Киев встретится с Астаной 29 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Астана – Динамо Киев.

В четверг, 29 ноября, киевское Динамо проведет на выезде матч с Астаной в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Противостояние Астана – Динамо Киев покажет в прямом эфире телеканал Футбол 2.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого матча.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 3,75, а на команду из Казахстана – 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5.