Ворскла – Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита матча Ворскла – Арсенал в рамках Лиги Европы.
В четверг, 29 ноября, полтавская Ворскла сыграет в Киеве с лондонским Арсеналом в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на “канониров“ – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 4,8, а на победу Арсенала – 1,7.
Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Арсенал состоится 29 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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