Букмекеры определили фаворита матча Ворскла – Арсенал в рамках Лиги Европы.

Прогноз на матч Ворскла – Арсенал от букмекеров Getty Images

В четверг, 29 ноября, полтавская Ворскла сыграет в Киеве с лондонским Арсеналом в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на “канониров“ – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 4,8, а на победу Арсенала – 1,7.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Арсенал состоится 29 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.