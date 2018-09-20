Ворскла – Арсенал: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Ворскла сыграет дома с лондонским Арсеналом в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на “канониров“ – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.
После четырех игр Ворскла занимает 3 место в группе E, имея в своем активе 3 очка. Арсенал, в свою очередь, с 10 набранными пунктами возглавляет данный квартет, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.
Последние игры Ворсклы:
24.11.18 (УПЛ) Мариуполь – Ворскла 1:0
11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2
08.11.18 (ЛЕ) Ворскла – Карабах 0:1
04.11.18 (УПЛ) Львов – Ворскла 0:2
31.10.18 (Кубок Украины) Черноморец – Ворскла 1:2
Последние игры Арсенала:
25.11.18 (АПЛ) Борнмут – Арсенал 1:2
11.11.18 (АПЛ) Арсенал – Вулверхэмптон 1:1
08.11.18 (ЛЕ) Арсенал – Спортинг 0:0
03.11.18 (АПЛ) Арсенал – Ливерпуль 1:1
31.10.18 (Кубок лиги) Арсенал – Блэкпул 2:1
Последние очные встречи:
20.09.18 (ЛЕ) Арсенал – Ворскла 4:2
Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Арсенал состоится в городе Киев на НСК Олимпийский, хотя изначально матч должен был проходить в Полтаве.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 29 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.
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