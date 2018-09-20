Ворскла – Арсенал: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Ворскла сыграет с Арсеналом 29 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ворскла – Арсенал.

Ворскла сыграет дома с лондонским Арсеналом в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на “канониров“ – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

После четырех игр Ворскла занимает 3 место в группе E, имея в своем активе 3 очка. Арсенал, в свою очередь, с 10 набранными пунктами возглавляет данный квартет, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Последние игры Ворсклы:

24.11.18 (УПЛ) Мариуполь – Ворскла 1:0

11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2

08.11.18 (ЛЕ) Ворскла – Карабах 0:1

04.11.18 (УПЛ) Львов – Ворскла 0:2

31.10.18 (Кубок Украины) Черноморец – Ворскла 1:2

Последние игры Арсенала:

25.11.18 (АПЛ) Борнмут – Арсенал 1:2

11.11.18 (АПЛ) Арсенал – Вулверхэмптон 1:1

08.11.18 (ЛЕ) Арсенал – Спортинг 0:0

03.11.18 (АПЛ) Арсенал – Ливерпуль 1:1

31.10.18 (Кубок лиги) Арсенал – Блэкпул 2:1

Последние очные встречи:

20.09.18 (ЛЕ) Арсенал – Ворскла 4:2

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Арсенал состоится в городе Киев на НСК Олимпийский, хотя изначально матч должен был проходить в Полтаве.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 29 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.