Ворскла встретится с Арсеналом 29 ноября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Ворскла – Арсенал.

Ворскла в четверг, 29 ноября, сыграет домашний матч в Киеве с лондонским Арсеналом в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние Ворскла – Арсенал покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Также нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ворскла – Арсенал.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на “канониров“ – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.