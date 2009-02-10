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Словакия – Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций

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Украина сыграет со Словакией 16 ноября в поединке Лиги наций. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Словакия – Украина.
Онлайн трансляция матча Словакия – Украина
Онлайн трансляция матча Словакия – Украина
ФФУ

Сборная Украины сыграет на выезде со Словакией в рамках заключительного матча Лиги наций.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 3,1, а на словаков – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

“Желто-синие“ уже гарантировали себе повышение в Дивизион А, а вот наш оппонент попробует хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками, поскольку команда из Словакии еще не набрала ни одного очка.

Последние игры Словакии:

16.10.18 (ТОВ) Швеция – Словакия 1:1
13.10.18 (ЛН) Словакия – Чехия 1:2
09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0
05.09.18 (ТОВ) Словакия – Дания 3:0
04.06.18 (ТОВ) Марокко – Словакия 2:1

Последние игры Украины:

16.10.18 (ЛН) Украина – Чехия 1:0
10.10.18 (ТОВ) Италия – Украина 1:1
09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0
06.09.18 (ЛН) Чехия – Украина 1:2
03.06.18 (ТОВ) Албания – Украина 1:4

Последние очные встречи:

09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0
10.11.17 (ТОВ) Украина – Словакия 2:1
08.09.15 (Отбор на Евро-2016) Словакия – Украина 0:0
08.09.14 (Отбор на Евро-2016) Украина – Словакия 0:1
10.02.09 (ТОВ) Словакия – Украина 2:3

Отметим, встреча 5-го тура группы B1 Словакия – Украина состоится в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 ноября, начиная с 21:45 по киевскому времени.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Словакии, футбол, Лига наций, онлайн трансляция
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.11.2018, 19:37
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