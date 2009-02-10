Словакия – Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций

Украина сыграет со Словакией 16 ноября в поединке Лиги наций. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Словакия – Украина.

Сборная Украины сыграет на выезде со Словакией в рамках заключительного матча Лиги наций.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 3,1, а на словаков – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

“Желто-синие“ уже гарантировали себе повышение в Дивизион А, а вот наш оппонент попробует хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками, поскольку команда из Словакии еще не набрала ни одного очка.

Последние игры Словакии:

16.10.18 (ТОВ) Швеция – Словакия 1:1

13.10.18 (ЛН) Словакия – Чехия 1:2

09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0

05.09.18 (ТОВ) Словакия – Дания 3:0

04.06.18 (ТОВ) Марокко – Словакия 2:1

Последние игры Украины:

16.10.18 (ЛН) Украина – Чехия 1:0

10.10.18 (ТОВ) Италия – Украина 1:1

09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0

06.09.18 (ЛН) Чехия – Украина 1:2

03.06.18 (ТОВ) Албания – Украина 1:4

Последние очные встречи:

09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0

10.11.17 (ТОВ) Украина – Словакия 2:1

08.09.15 (Отбор на Евро-2016) Словакия – Украина 0:0

08.09.14 (Отбор на Евро-2016) Украина – Словакия 0:1

10.02.09 (ТОВ) Словакия – Украина 2:3

Отметим, встреча 5-го тура группы B1 Словакия – Украина состоится в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 ноября, начиная с 21:45 по киевскому времени.